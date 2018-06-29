Gölcük'ün değerleri İznik’te sergilendi

İznik Milli İrade Meydanı’nda Gölcük Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Ressam Banu Devrim Atölyesi’nin hazırlamış olduğu Gölcük’ün tarihine ışık tutan eserler sergilendi. Resam Banu Devrim'in ‘Zamanın Tanıkları’ resim sergisi ile Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mine Can'ın ‘Kültürel Miras’ sergisine Gölcük'ten katılım yüksek oldu.

KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNE VURGU YAPTI

Serginin açılışını Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, eşi Funda Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, eşi Feriha Ellibeş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Gölcük İznikliler Derneği Başkanı Hasan Basri Başbay ve Kent Konseyi yetkilileri birlikte gerçekleştirdiler. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, her iki ilçenin kardeşlik ilişkilerine vurgu yaparken misafirlerini İznik’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.