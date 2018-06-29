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İzmit’in en büyük kültür merkezi yükseliyor

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Yenidoğan-Serdar Kültür Merkezinin yüzde 90’ı tamamlandı

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İzmit Yenidoğan ve Serdar Mahallerinin ortasında yükselen ve bölgeye önemli bir değer katacak kültür merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde temeli atılan 5 milyon maliyetli merkezin İzmit’te şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olduğunu söyleyen yetkililer geçtiğimiz yıl içerisinde temeli atılan 5 milyon maliyetli merkezin İzmit’te şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olduğunu kaydetti.

400 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU

Kültür merkezi kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına herkesin faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Bu merkez sayesinde vatandaşlar mahalle arasında düğün yapmaktan kurtulup, en güzel koşullarda cemiyetlerini yapabilecekler. Sokaklarda yapılan düğünlerde yaşanan sorunlar da ortadan kalkmış olacak. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerindeki kültür merkezinde 400 kişilik düğün salonu, etüt odaları, kafeterya, kondisyon salonu, çok amaçlı salon, eğitim salonları, müzik salonu ve bale salonu bulunacak.

Bugün 16:31 TSİ - Gündem

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