Kandıra’da konut çekilişi yapılacak

Kandıra Belediyesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte Orhan Mahallesi Hindi Çiftliği bölgesinde başlattığı 270 konutluk Kandıra Emekli Konut Projesi kapsamında yer alan 77 konut için hak sahibi ve konut belirleme kurası 2 Temmuz Pazartesi gün saat 14.00’de Turan Güneş Kültür Merkezinde yapılacak.

NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Emekli Konut Projesinde 270 adet konuttan çeşitli nedenlerle geri kalan 77 konut için hak sahibi ve konut belirleme kura aşamasına geçildi. Bu kapsamda yapılacak olan ‘Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası’ pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.