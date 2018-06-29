Niyazi Yağız adaylığını açıkladı

İzmit 5 No’lu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nin mali genel kurulu yarın saat 10.00’da Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. 470 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu mali genel kurulda başkan adaylığını ilan eden Niyazi Yağız, yönetim kurulu için seçim yapılmasını teklif edecek.

“DEĞİŞİM İSTEĞİNE KAYITSIZ KALAMADIM”

Kongrede başkanlık görevine talip olduğunu belirten Niyazi Yağız, “Üyelerimizin değişim isteğine kayıtsız kalamadım ve bu göreve talip oldum. Mevcut başkan Lokman Aydemir’in söylemleri ile yaptıkları ne yazık ki birbirini tutmuyor ve üyelerimiz mevcut yönetimden umudunu kesmiş durumda” dedi.

YÖNETİMİNİ ŞEKİLLENDİRDİ

Kongre öncesi yönetim kurulunu şekillendiren Niyazi Yağız’ın listesinde Şenol Zülfikar Çelik, Cemil Şahin, İbrahim Altunay, Vahdettin Sedef, Nurettin Ceylan ve Şahin Güncü gibi yeni isimlerin yer alması bekleniyor.