1071 Anadolu Kültür Merkezi yükseliyor

Derince Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki 1071 Anadolu Kongre Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.. Yaklaşık 3 bin m2’lik alana inşa edilen 1071 Anadolu Kongre Merkezi tamamlanmasıyla birlikte kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 1071 kişilik kapasiteye sahip konferans salonuyla Derince’yi kültürün merkezi yapacak olan AK Merkez, yapımı büyük ölçüde tamamlanan katlı otoparkıyla da vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek.

400 ARAÇLIK KATLI OTOPARK

1071 Anadolu Kongre Merkezi’nin ilk dört katı katı otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek. 400 araç kapasiteli dört katlı otopark alanı ve 6 adet dükkanı da bünyesinde barındıracak olan AK Merkez’in zemin katında 2 adet panoromik asansörüyle fuaye, konferans salonu, mescitler, sanatçı odaları, hazırlık odaları ve tuvaletler yer alıyor. Projenin asma katında 2 adet ofis, 3 adet derslik, 1.normal katında fuaye, çok amaçlı salon, konferans salonu, 4 adet derslik, kontrol odaları, tuvaletler, 2.normal katında fuaye, okuma salonu, 4 adet derslik, yönetim ofisleri ve tuvaletler yer alacak. Projenin 3.normal katında ise teras alanı, fuaye, oyun salonu, kafeterya ve tuvaletler bulunacak.