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Köseköy Kavşağı dal-çıkla rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki kilit noktalardan biri olan Köseköy’de tünel geçişli kavşak çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşım alanında önemli projelerinden olan Köseköy’de, kavşak tamamlandığında D-100’deki trafik akışı transit hale gelecek. Kavşakla birlikte İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul yönü trafiğini transit hale gelecek. Battı çıktı şeklindeki kavşakta, kuzey güney yönlü dönüşler de köprü üzerinden sağlanacak.

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Yapım çalışmaları süren projede kazı ve hafriyat uygulamaları yapılıyor. Hattın güneyinde ve kuzeyinde beton duvar çalışmaları devam ederken altyapı uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Çalışmaları süren projede araç trafiği kuzeydeki yan yol üzerinden yapılıyor. 

KESİNTİSİZ D-100

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergâhı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2 çarpı 2 şerit olarak uygulanacak.

BATTI -ÇIKTI

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.

Bugün 16:39 TSİ - Gündem

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