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Acurman ve Yıldızlı Sarıbay engeline takıldı

CHP İl Sekreteri Avukat Hüseyin Acurman ve il yöneticisi Harun Yıldızlı, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler öncesinde Sarıbay’dan izin isteyerek Milletvekilliği adaylığı için istifa etmek istediğini söyledi ancak Sarıbay, Acurman’ın ve Yıldızlı’nın isteğini geri çevirerek adaylığının önünü kesti.

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CHP’ de 24 Haziran’da gerçekleşen erken seçimlerin yankıları devam ederken, gündeme bomba gibi bir iddia düştü. 24 Haziran’da gerçekleşen erken seçim öncesi Kocaeli’nin 13 kişilik Milletvekili listenin açıklanmasının ardından parti içi tartışma yeniden alevlenmiş listeyi beğenmeyenler büyük tepki göstermişti. Ardından seçimlerde yaşanan başarısızlık sonucu tartışmalar yeniden alevlendi. CHP kulislerinde bomba gibi iddialar konşulmaya başladı.

ADAYLIKLARINA İZİN VERMEDİ

İlimizin tanınmış hukukçularından CHP İl Sekreteri Avukat Hüseyin Acurman,  24 Haziran’ da gerçekleşen seçimler öncesi Milletvekilliği için İl Başkanı Cengiz Sarıbay’dan izin istedi ancak İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise bunu kabul etmeyerek görevine devam etmesini istedi.  Yine iddialara göre istifası kabul edilmeyen İl Sekreteri Hüseyin Acurman, kendisinin yerine oğlu Anıl Acurman’ı Milletvekili adayı olduğunu iddia edilmişti. Sarıbay’a yakınlığı ile bilinen il yöneticisi Harun Yıldızlı da milletvekili adayı olmak istedi ancak Sarıbay, Acurman’a olduğu gibi Yıldızlı’nın da önünü keserek Milletvekilliği adayı olmasını istemediği iddia edildi.

Bugün 16:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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