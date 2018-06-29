Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde KOÜ Tıp Fakültesi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Davutoğlu, bugünün sadece öğrencilerin aileleri için değil, mezun olan öğrencilerin göreve başladıkları zaman onlardan şifa bulacak tüm vatandaşlar içinde özel bir gün olduğunu söyledi. Davutoğlu, çocuklarını yetiştirip mezun etmenin anne ve babalar için onur ve gurur meselesi olduğunu ifade ederek, "Bir hekim evlat yetiştirmişseniz o hekim evladın daha sonra tedavi ettiği her hasta, size minnettar olacak ve sizi hayırla anacaktır. Herşeyden önce bizler size minnet duyuyoruz. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için. Aynı zamanda öğretim üyeleri, bugün sizler burada kendi eserlerinizle yüz yüzesiniz. Onlar sizin eseriniz. Onlarla gurur duymalısınız. Onlara verdiğiniz emek dolayısıyla teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

KEPLER HAVAYA ATILDI

Davutoğlu ayrıca mezun öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak meslek hayatlarında başarılar diledi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de başarıyla mezun olan öğrencilerin sevinç ve mutluluklarını paylaştığını söyledi. Öğrencilerin zorlu bir süreçten geçerek eğitimlerini tamamladıklarını belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Böyle zor bir görevi gerçekleştirirken 'Halka hizmet hakka hizmettir' sözlerini aklınızdan çıkarmamanızı dilerim." ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Davutoğlu, yeğeni Babaoğlu ile dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Törenin sonunda öğrenciler keplerini toplu halde havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.