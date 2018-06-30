İzmit’te Ferhat Göçer rüzgarı esti

İzmit’in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları etkinliklerle tüm hızıyla devam ediyor. Yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ferhat Göçer konserinde İzmitliler doyasıya eğlendi. Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen konsere İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ile eşi Zeynep Emiroğlu ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

İZMİTLİLER COŞTU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkısı Ferhat Göçer, sahneye yeni şarkısı Sen Elimden Tut şarkısıyla çıktı. İlk şarkısıyla sevenlerini duygulandıran Ferhat Göçer, Gül ki Sevgilim şarkısıyla ise İzmitlileri coşturdu. Dinleyicileri ile birlikte şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer, katılımcıları doyasıya eğlendirdi.