Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:26 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:10 TSİ )

Yaşamını yitiren meslektaşları için eylem yaptılar

İzmit Derince arası çalışan özel halk otobüsünde yaşanan arbede sırasında bir otobüs sürücüsünün hayatını kaybettiği olaya tepki gösteren özel halk otobüsü sürücüleri Perşembe Pazarı alanında toplanarak eylem yaptı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Kuruçeşme D-100 karayolu üzerinde meydana gelen olayda 121 Nolu Yahya Kaptan – Derince Sopalı hattında görev yapan şoför Hüseyin Göncü (37), duraktan halk otobüsüne binen Serhat B. (24) isimli yolcuyu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyarıda bulunmuş, ardından çıkan arbedede halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Arbedenin ardından kayıplara karışan şüpheli Serhat B., akşam saatlerinde Derince’de polis merkezine giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Serhat B.’nin inşaat işçisi olduğu ve ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, şoföre tekme atmadığı ve kendisinin darp edildiğini söylediği öğrenildi.

Olayın şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha önce işlediği uyuşturucu ticareti ve cinsel taciz suçları nedeniyle kaydı olduğu öğrenilen Serhat B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü arkadaşlarının hayatını kaybettiği olaya tepki gösteren özel halk otobüsü sürücüleri, İzmit Perşembe Pazarı alanında özel halk otobüsleri ile toplanarak olayı protesto etti. Yaklaşık 100 halk otobüsü ile Perşembe Pazarı alanına gelen sürücüler adına açıklama yapan Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün “Şoför en asil duygunun insanıdır” ve “Devlet sırlarının arkasında konulan yegane varlık şofördür” sözleri ile başladı.

Gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yapacağız

Soförlük mesleğinin güçlüklerinden bahseden Kurt, “Sabahın saat 5’inden gecenin 2’sine kadar kutsal görevi yapan meslektaşlarımızın zor şartlar altında görev yaptığı kamuoyumuzda bilinmektedir. Dün bir olay vuku bulmuştur, insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Onunla alakalı burada toplandık. Çok üzgünüz. Bundan sonra böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını Allah’tan temenni ediyoruz. Amacımız bundan sonra bütün kooperatif başkanlarımızla beraber hiçbir arkadaşımızın zerresine dahi zarar gelmeyecek şekilde gerekli tedbirleri gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Valilik tarafından alınmaktadır. Tekrar Hüseyin kardeşimizin ailesine ve Kocaeli şoför camiasına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından aynı anda halk otobüslerine binen sürücüler, İzmit’ten Derince’ye kadar kornalar esşliğinde konvoy yaparak yaşanan olayı protesto etti.

Bugün 09:26 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?
Ulaşım zammına vatandaş isyan etti mask
Ulaşım zammına vatandaş isyan etti
CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı! mask
CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı!
Acurman ve Yıldızlı Sarıbay engeline takıldı mask
Acurman ve Yıldızlı Sarıbay engeline takıldı
Dilovası'nda kaçak et operasyonu! mask
Dilovası'nda kaçak et operasyonu!
Hiç düşünmeden böbreğini verdi mask
Hiç düşünmeden böbreğini verdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL