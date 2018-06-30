Yaşamını yitiren meslektaşları için eylem yaptılar

İzmit Kuruçeşme D-100 karayolu üzerinde meydana gelen olayda 121 Nolu Yahya Kaptan – Derince Sopalı hattında görev yapan şoför Hüseyin Göncü (37), duraktan halk otobüsüne binen Serhat B. (24) isimli yolcuyu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyarıda bulunmuş, ardından çıkan arbedede halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Arbedenin ardından kayıplara karışan şüpheli Serhat B., akşam saatlerinde Derince’de polis merkezine giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Serhat B.’nin inşaat işçisi olduğu ve ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, şoföre tekme atmadığı ve kendisinin darp edildiğini söylediği öğrenildi.

Olayın şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha önce işlediği uyuşturucu ticareti ve cinsel taciz suçları nedeniyle kaydı olduğu öğrenilen Serhat B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü arkadaşlarının hayatını kaybettiği olaya tepki gösteren özel halk otobüsü sürücüleri, İzmit Perşembe Pazarı alanında özel halk otobüsleri ile toplanarak olayı protesto etti. Yaklaşık 100 halk otobüsü ile Perşembe Pazarı alanına gelen sürücüler adına açıklama yapan Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün “Şoför en asil duygunun insanıdır” ve “Devlet sırlarının arkasında konulan yegane varlık şofördür” sözleri ile başladı.

Gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yapacağız

Soförlük mesleğinin güçlüklerinden bahseden Kurt, “Sabahın saat 5’inden gecenin 2’sine kadar kutsal görevi yapan meslektaşlarımızın zor şartlar altında görev yaptığı kamuoyumuzda bilinmektedir. Dün bir olay vuku bulmuştur, insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Onunla alakalı burada toplandık. Çok üzgünüz. Bundan sonra böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını Allah’tan temenni ediyoruz. Amacımız bundan sonra bütün kooperatif başkanlarımızla beraber hiçbir arkadaşımızın zerresine dahi zarar gelmeyecek şekilde gerekli tedbirleri gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Valilik tarafından alınmaktadır. Tekrar Hüseyin kardeşimizin ailesine ve Kocaeli şoför camiasına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından aynı anda halk otobüslerine binen sürücüler, İzmit’ten Derince’ye kadar kornalar esşliğinde konvoy yaparak yaşanan olayı protesto etti.