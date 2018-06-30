Olay dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Barışsever Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın birinci katında çalışan demir ustası Bayram Vural, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Bayram Vural, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram Vural bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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İnşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti
Darıca'da, inşaattan düşen demir ustası Bayram Vural (58), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Bugün 09:29 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz