İnşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti

Olay dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Barışsever Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın birinci katında çalışan demir ustası Bayram Vural, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Bayram Vural, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram Vural bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.