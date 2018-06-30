Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:29 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:08 TSİ )

İnşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti

Darıca'da, inşaattan düşen demir ustası Bayram Vural (58), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Barışsever Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın birinci katında çalışan demir ustası Bayram Vural, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Bayram Vural, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram Vural bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bugün 09:29 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Otobüsçü cinayetinde 1 gözaltı! mask
Otobüsçü cinayetinde 1 gözaltı!
Otoparkta kurşunlama! Bacağından vuruldu... mask
Otoparkta kurşunlama! Bacağından vuruldu...
Elektrik çarpan işçinin hayati tehlikesi sürüyor mask
Elektrik çarpan işçinin hayati tehlikesi sürüyor
Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti mask
Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti
Gültekin Görüm'ün acı kaybı! mask
Gültekin Görüm'ün acı kaybı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL