Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:31 TSİ )

Sigaraya iki zam, bir indirim!

Maliye Bakanı Ağbal, tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gittiklerini belirterek "Bu düzenleme 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır." dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gittiklerini belirterek "Bu düzenleme 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır." dedi. AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunan Ağbal, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 3 sayılı listenin "B" cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildiğini ifade etti.

Söz konusu kararla tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik yapıldığını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırılmıştır. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırılmıştır. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır."

"Düzenlemenin bütçeye maliyeti sınırlı"

Bakan Ağbal, diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde, tütün ürünleri üzerinden alınan nispi vergi ve maktu vergilerin yapısı noktasında atılan adımın, uluslararası alanda öne çıkan vergileme yapısı ile uyumlu hale gelen bir patikaya başlangıç oluşturduğunu aktardı. Enflasyonun kontrol altına alınması ve aşağı çekilmesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Ağbal, "Yapılan bu düzenleme, 'Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir' yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır." dedi. Söz konusu düzenlemenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Ağbal, "Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır." diye konuştu.

Bugün 09:44 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
"Suriye patatesi Kocaeli pazarına giremez" mask
"Suriye patatesi Kocaeli pazarına giremez"
Milli Savunma Bakanlığı bin 500 daimi işçi alacak mask
Milli Savunma Bakanlığı bin 500 daimi işçi alacak
Elektrik kesintisi devri sona eriyor mask
Elektrik kesintisi devri sona eriyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL