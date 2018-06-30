Şşş biraz sessiz! Sınav var...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün ve yarın yapılacak. 3 sınavdan oluşacak olan sınav maratonun ilk sınavı bugün başlayacak. Bugün yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Yarın ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yarın saat 15.45’te ise Yabancı Dil Testi(YDT) yapılacak, 120 dakika sürecek.

KOCAELİ'DE 4 İLÇEDE SINAVA GİRİLECEK

Kocaelili adaylar 4 ilçemizde sınava girecek. İzmit, Kartepe, Başiskele ve Derince ilçelerindeki okullarda sınava girecek olan adaylar hayallerindeki üniversitelere yerleşmek için ter dökecek. TYT’de 52 bin 962 (137 engelli), AYT’de 43 bin 410 (104 engelli) ve YDT’de 2 bin 959 (9 engelli) sınava girecek.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kara ve deniz ulaşım araçları sınav giriş belgesi ve görevli kartlarını gösterenlere iki gün boyunca ücretsiz olacak. Ayrıca korna çalınmaması için zabıta ve polis ekipleri sürücüleri uyaracak.