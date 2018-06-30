Karadaş ailesine Büyükşehir'den sıfır ev

İhtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olan Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Güneş ailesine yardım eli uzattı. Oturulamayacak durumda olan evleri için incelemeler yapan Büyükşehir ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında, Karadaş ailesine 42 metrekarelik bir prefabrik ev tahsis etti.

“HAYATA DAHA MUTLU BAKACAĞIZ”

Uygunsuz koşullardaki bir evde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeni, bir evleri olan Güneş ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür eden anne Güneş Karadaş “Evi olmayan ve evi kötü durumda olan birçok vatandaşımız var. Biz de böyle bir evde yaşıyorduk. Çocuklarım da çok mutsuz idi. Allah Razı olsun Büyükşehir Belediyemizden. Artık çocuklarım ve biz hayata daha mutlu bakacağız. Bizim gibi ihtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını görmek çok önemli” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların, 41 kart uygulamasıyla gıda ve giyim gibi birçok ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya büyük önem veren Büyükşehir, barınma acısından da yardımda bulunuyor. Eskimiş ve oturulmayacak durumda olan yapılar, başvuru sonrası yapılan inceleme sonrasında aile üyelerinin sayısına göre prefabrik olarak inşa ediliyor.