Süper Kupa’nın sahibi: Pasifik Gemi: 4-3

Müthiş bir tempoda geçen çekişmeli maçı 4-3 kazanan Pasifik Gemi, Kocaeli’de ilk kez düzenlenen Süper Kupa’nın sahibi oldu.
SERCAN USLU ÖNE ÇIKTI
Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanan maçta Recep Serkan Çetintaş attığı golle Hüner Teknik’i 1-0 öne geçirdi. Pasifik Gemi bu gole Kemal ve Tevfik ile karşılık verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Serkan Çetintaş ile tekrar Hüner Teknik beraberliği buldu. (2-2) Bayrampaşaspor’da 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Sercan Uslu iyi futbolunu iki golle süsledi ve Pasifik Gemi maçta 4-2 öne geçti.
KUPAYI İSA TAŞ VERDİ
Bitime 3 dakika kala Ceyhun’un kafa golü ile fark 1’e indi. Kalan sürede başka gol olmayınca Pasifik Gemi maçı 4-3 kazanarak Süper Kupa’nın sahibi oldu. Maçın ardından hakemler Tolga Güldibi, yardımcıları Eral Karmil ve Muhammed Tutak’a plaketleri verilirken, şampiyon Pasifik Gemi’ye kupasını Körfez Belediyesi Başkan Vekili İsa Taş takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz