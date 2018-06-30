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Bugün 10:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:29 TSİ )

Süper Kupa’nın sahibi: Pasifik Gemi: 4-3

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Hüner Teknik ile 8. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği takımları Süper Kupa maçında karşılaştı.

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Müthiş bir tempoda geçen çekişmeli maçı 4-3 kazanan Pasifik Gemi, Kocaeli’de ilk kez düzenlenen Süper Kupa’nın sahibi oldu.

SERCAN USLU ÖNE ÇIKTI

Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanan maçta Recep Serkan Çetintaş attığı golle Hüner Teknik’i 1-0 öne geçirdi. Pasifik Gemi bu gole Kemal ve Tevfik ile karşılık verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Serkan Çetintaş ile tekrar Hüner Teknik beraberliği buldu. (2-2) Bayrampaşaspor’da 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Sercan Uslu iyi futbolunu iki golle süsledi ve Pasifik Gemi maçta 4-2 öne geçti.

KUPAYI İSA TAŞ VERDİ

Bitime 3 dakika kala Ceyhun’un kafa golü ile fark 1’e indi. Kalan sürede başka gol olmayınca Pasifik Gemi maçı 4-3 kazanarak Süper Kupa’nın sahibi oldu. Maçın ardından hakemler Tolga Güldibi, yardımcıları Eral Karmil ve Muhammed Tutak’a plaketleri verilirken, şampiyon Pasifik Gemi’ye kupasını Körfez Belediyesi Başkan Vekili İsa Taş takdim etti.

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Bugün 10:27 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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