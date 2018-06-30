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Bugün 10:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:33 TSİ )

İzmitli Milli basketbolcu Sarp gururumuz oluyor

Ankara’da basketbol hayatına devam eden İzmitli basketbolcu Sarp Gül, U-16 Milli Takımı ile Kartepe’de kamp yaptı.

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Sarp’ın, geleceğin büyük yıldızlarından biri olacağı konuşuluyor.

GÜL AİLESİ ÇOK MUTLU

Tofaş, ABC Koleji Sports Academy ve Ankara Hacettepe takımlarında forma giyen Sarp, Kartepe Green Park Otel’de U-16 Milli Takımı ile sıkı bir kamp yaptı. 1.85 boyunda ve 1 numara pozisyonunda oynayan Sarp’ın annesi Kağıtsporlu eski basketbolcu Özlem hanım ile iş adamı babası Şenol Güloğulları Sarp ile gurur duyuyor.

AFYON’DA MÜTHİŞ OYNADI

Geride bıraktığımız ay Afyon’da düzenlenen U-16 Türkiye Basketbol Şampiyonası’nda inanılmaz bir performans ortaya koyan Sarp, 38 dakika ve 29 sayı ortalamaları ile şampiyonanın yıldızı oldu. Toplam 165 sayı atan Sarp Gül, Türkiye altıncısı olan ABC Koleji Sports Academy adına Türkiye Şampiyonası’nda “En Çok Sayı Atan” basketbolcu ödülünü aldı.

İZMİT’E DÖNÜYOR

İzmitli sporcunun önümüzdeki sezon yatırım yapacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’un alt yapısına transfer olabileceği öğrenildi. Şehrine döneceği için mutlu olduğunu belirten Sarp, uzun vadede önemli basketbol kulüplerinde ve A Milli Takım’da forma giymek için yılmadan çalışacağını ifade etti.

Bugün 10:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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