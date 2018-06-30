Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:52 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Aracına benzin koydu, otomobil alev aldı

Kartepe'de LPG’si biten ve sürücünün benzin doldurması sırasında alev alan otomobil yandı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ali A., 77 EU 524 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yakıtı bitti. Sürücü LPG’si biten araca benzin doldurmak istediği esnada yangın çıktı. Bir anda aracı alevler saran sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bugün 10:52 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Otobüsçü cinayetinde 1 gözaltı! mask
Otobüsçü cinayetinde 1 gözaltı!
Otoparkta kurşunlama! Bacağından vuruldu... mask
Otoparkta kurşunlama! Bacağından vuruldu...
Elektrik çarpan işçinin hayati tehlikesi sürüyor mask
Elektrik çarpan işçinin hayati tehlikesi sürüyor
Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti mask
Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti
Gültekin Görüm'ün acı kaybı! mask
Gültekin Görüm'ün acı kaybı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL