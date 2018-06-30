Aracına benzin koydu, otomobil alev aldı

Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ali A., 77 EU 524 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yakıtı bitti. Sürücü LPG’si biten araca benzin doldurmak istediği esnada yangın çıktı. Bir anda aracı alevler saran sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.