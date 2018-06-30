Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ali A., 77 EU 524 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yakıtı bitti. Sürücü LPG’si biten araca benzin doldurmak istediği esnada yangın çıktı. Bir anda aracı alevler saran sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Bugün 10:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Aracına benzin koydu, otomobil alev aldı
Kartepe'de LPG’si biten ve sürücünün benzin doldurması sırasında alev alan otomobil yandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 10:52 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz