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Görme engellilere büyük ayıp!

Gölcük'te görme engelliler için yapılmış yolun ortasında bulunan İzgaz kutusuna tepki var!

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Gölcük merkezde, Gölcük Belediyesi’ne yaklaşık yüz metre mesafede, görme engelliler için yapılan yolun tam ortasına İzgaz kutusu yerleştirilmiş durumda. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına yapılan yolun ortasında açılan bu çukur büyük tehlike arz ediyor. Bu yolu takip ederek yürüyen görme engelli vatandaşların kullandıkları bastonların bu çukura girmesi vatandaşların zarar görmesine neden olabilir. Gölcük Belediyesi ve İzgaz’ın görme engelli vatandaşları riske atacak böyle bir uygulamaya nasıl imza attığı merak konusu oldu.

Bugün 11:09 TSİ - Gündem

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