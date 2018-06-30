Gölcük merkezde, Gölcük Belediyesi’ne yaklaşık yüz metre mesafede, görme engelliler için yapılan yolun tam ortasına İzgaz kutusu yerleştirilmiş durumda. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına yapılan yolun ortasında açılan bu çukur büyük tehlike arz ediyor. Bu yolu takip ederek yürüyen görme engelli vatandaşların kullandıkları bastonların bu çukura girmesi vatandaşların zarar görmesine neden olabilir. Gölcük Belediyesi ve İzgaz’ın görme engelli vatandaşları riske atacak böyle bir uygulamaya nasıl imza attığı merak konusu oldu.
Bugün 11:09 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Görme engellilere büyük ayıp!
Gölcük'te görme engelliler için yapılmış yolun ortasında bulunan İzgaz kutusuna tepki var!
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Bugün 11:09 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz