Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu sene ilk defa yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile başladı. Binlerce öğrenci okulların önlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları heyecanın ardından YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girdi. Saat 10.00’da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe başladı. Ailelerden bazıları dua ederken kimisi de okul bahçesinde bekledi.

"Çalıştık ama inşallah emeklerimizin karşılığını alırız"

135 dakika sürecek olan Temel Yeterlilik Sınavı’na Kocaeli’den 52 bin 962 kişi başvurdu. Adaylar, yarın da saat 10.15’te düzenlenecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise yarın saat 15.45’te yapılacak. Sınav sebebiyle çok heyecanlı olduğunu ifade eden Enes Aydaş isimli öğrenci, "Heyecanlıyım tabi ki de. Buradaki herkes az çok da olsa heyecanlıdır. Çalıştık ama inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Onun için buradayız. Sınava ilk defa giriyorum. Sınava çalıştım ama kimi zaman da boşladığımız oldu. Elimden geleni yaptım. Şimdi de sınava gireceğim. İyi bir sonuç bekliyorum" dedi.

"Konuların %70'ine çalıştım"

Sınavın zorluğuna göre iyi bir sonuç beklediğini söyleyen aday Elif Bağoğlu, "Sınava çalıştım ama konuların yüzde 70’ine falan çalıştım. Heyecanlı değilim. Dün çok heyecanlıydım ama şu an değilim. Böyle gireceğiz artık. Sınavın durumuna göre iyi bir sonuç bekliyorum. Sorulara bağlı" diye konuştu. İki çocuğunun da aynı anda üniversite sınavına girdiğini ve bu nedenle heyecanlı olduklarını söyleyen baba Vahap Erümit, "Hem kızım hem de oğlum sınava giriyor. İki heyecanı aynı anda yaşıyoruz. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Ben de bir veli olarak heyecanlıyım. Çocuklarım ilk defa üniversite sınavına girdikleri için biz de onlarla aynı heyecanı paylaşıyoruz. Bir yıl boyunca zorlu bir süreç oldu. Çok çalıştılar, umarım başarılı olur ve emeklerinin karşılığını alırlar" ifadelerini kaydetti.