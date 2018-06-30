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Bugün 11:43 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:44 TSİ )

MHP’den adaylara teşekkür

Milletvekili adaylarıyla kahvaltıda bir araya gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Milletvekili adaylarımızdan 1. Sıradan 13. Sıraya kadar herkese samimiyetle çalıştı. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü 24 Haziran seçimlerinde partisinden milletvekili adayı olan isimlerle kahvaltıda bir araya geldi. Programda milletvekili adaylarının yanı sıra MHP il yöneticileri de bulundu. Kahvaltının ardından konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün seçim sürecinde başarılı çalışmalar yapan arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Salı günü 12 ilçede daraltılmış istişare toplantılarımızı yapacağız. MHP seçim değerlendirmelerini yapmak üzere ilçe teşkilatlarına yönetilecek. Milletvekili adaylarımızdan 1. Sıradan 13. Sıraya kadar herkese samimiyetle çalıştı. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Partinin size ihtiyacı var. Vatandaşlara teşekkür turlarına çıkacaksınız. Bu da muhtemelen 3 ayınızı alacak. Bu teşekkür bizler için çok anlam ifade edecek. Ben uzun süreli siyasi hayatımda bu kadar birlik beraberliğin yaşandığı bir seçim dönemi görmedim” dedi.

13 VEKİL ARKADAŞIMIZ SAHADAYDI

Ünlü’nün ardından söz alan MHP Milletvekili Adayı Hilal Elmas, “Bugün seçim sonrası bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. 13 vekil adayı arkadaşımız sahadaydı. Kocaeli’nin belki de Türkiye’nin en genç kadrosu bizdeydi. Bunun olumlu yansımasını sahada gördük. Kimsenin kendisiyle problemi olmadan dayanışma içerisinde çalıştık. MHP’ye yapılan her türlü operasyonlara rağmen MHP hem Türkiye’de hem de Kocaeli’de güzel bir netice almıştır. MHP Kocaeli Türkiye genelinde alınan oyun üzerine çıkmıştır. Bu teşkilatımızın başarısıdır. Genel Başkan Kocaeli’nin çalışmasından oldukça memnun. Biz yarın seçim varmış gibi yerel seçimlere hazırlık yapacağız” dedi.

Bugün 11:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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