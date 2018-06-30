KİT çalışanlarına kadro müjdesi!

Buna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilecek. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapacak.

15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLECEK

Bu kararın uygulanmasıyla birlikte yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.