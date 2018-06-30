Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:54 TSİ )

Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat!

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında Merkez Bankası tarafından değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında Merkez Bankası tarafından değişiklik yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu. TCMB'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği"nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yılın 3. çeyreğinde uygulanmaya başlanacak tebliğin 4'üncü maddesi, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi. Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Daha önce, 2018 yılının 2. çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti. TCMB'den yapılan açıklamada "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " denildi. 1 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Bugün 11:48 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
"Suriye patatesi Kocaeli pazarına giremez" mask
"Suriye patatesi Kocaeli pazarına giremez"
Milli Savunma Bakanlığı bin 500 daimi işçi alacak mask
Milli Savunma Bakanlığı bin 500 daimi işçi alacak
Elektrik kesintisi devri sona eriyor mask
Elektrik kesintisi devri sona eriyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL