İzmit'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı belirlenen okullarda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek öğrenciler okullara gitmek üzere yola koyuldu. Öğrenciler sınavların yapıldığı okula üstleri arandıktan sonra alındı. İzmit Gazi Lisesi'nde sınava girecek olan bir öğrenci, birkaç dakika geç kalınca sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan öğrenci, elindeki belgelerini yere attı. Daha sonra belgelerini alan kız öğrenci ağlayarak okuldan çıktı. Bacağı kırılan bir öğrenci ise tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Öğrenci daha sonra koltuk değnekleri ile okula girdi. Öğrencilerin sınava girmesinin ardından aileleri okulların bahçesinde beklerken dualar etti.
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Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı
İzmit'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na birkaç dakika geç kalan kız öğrenci, sınava alınmayınca ağlayarak okuldan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz