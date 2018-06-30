Yalsız: Kocaeli’nin 1 numarası biziz…

Başarılı bir sezonu daha bıraktıkları için gururlu olduğunu ifade eden Beylikbağıspor’un genç başkanı Fatih Yalsız şu ifadelere yer verdi: Bir sezonu daha alnımızın akıyla geride bıraktık. U11-13-14-15-16 ve 17 kategorilerinde şampiyon olduk. U14-15 ve 16’da Türkiye Şampiyonası’na katıldık ve U15 ve U16’da 1.kademe şampiyonu olarak Türkiye genelinde 20 takım arasına girme başarısı elde ettik. Tüm yaş gruplarında Kocaeli’nin zirvesinde yer almanın haklı gururunu yaşadık.

İYİ Kİ BU AİLE İLE BİRLİKTEYİM

Tüm yaş gruplarında sezon başından bugüne görev alan tüm teknik ekibe, yönetim kurulu arkadaşlarıma, bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan velilerimize, yaptığımız çalışmaları kamuoyuna aktaran basın mensubu arkadaşlarımıza, her zaman bizleri motive eden spor camiasındaki dostlarımıza ve bu başarıdaki en büyük pay sahibi sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederim. İyi ki böyle bir ekip ile birlikteyim.