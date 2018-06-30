Bu oyuncuların biri de, geçtiğimiz sezonu Adanaspor ve Pendikspor takımlarında geçiren Gökhan Meral. Pendik’le yollarını ayıran tecrübeli sol bekin Darıca’nın radarında olduğu ve bu oyuncuyla birkaç günde görüşüleceği öğrenildi. 2.Lig’de 201 maçı ve 13 golü bulunan Gökhan’ın yeni sezonda sarı-yeşilli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bugün 13:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:14 TSİ )
Darıca Gökhan’ın peşinde
Transferde atağa kalkmaya hazırlanan Darıca Gençlerbirliği’nin gündeminde birçok oyuncu bulunuyor.
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Bugün 13:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz