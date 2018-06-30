Darıca Gökhan’ın peşinde

Bu oyuncuların biri de, geçtiğimiz sezonu Adanaspor ve Pendikspor takımlarında geçiren Gökhan Meral. Pendik’le yollarını ayıran tecrübeli sol bekin Darıca’nın radarında olduğu ve bu oyuncuyla birkaç günde görüşüleceği öğrenildi. 2.Lig’de 201 maçı ve 13 golü bulunan Gökhan’ın yeni sezonda sarı-yeşilli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.