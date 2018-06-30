Rıdvan Şükür, Leylek Festivalin’nde gidiyor

Rıdvan Şükür, 1 Temmuz 2018’de düzenlenen 15 km. mesafeli Leylek koşusuna davet edildi. Yarış, Uluabat Gölü kıyısındaki Eski Karaağaç köy meydanından start alacak. 15 km’lik parkurdaki Leylek koşusuna ilk kez katılacağını söyleyen çevreci dağcı Şükür, Uluabat’ın muhteşem doğasında koşmanın farkını ve mutluluğunu yaşamak istediğini belirtti. Leylek koşusuna katılmak için Karacabey’e gidecek olan Şükür, Uluabat kıyısında, doğanın ortasında, özgürce koşmanın insana huzur vereceğini söyledi.