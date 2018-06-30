Rıdvan Şükür, 1 Temmuz 2018’de düzenlenen 15 km. mesafeli Leylek koşusuna davet edildi. Yarış, Uluabat Gölü kıyısındaki Eski Karaağaç köy meydanından start alacak. 15 km’lik parkurdaki Leylek koşusuna ilk kez katılacağını söyleyen çevreci dağcı Şükür, Uluabat’ın muhteşem doğasında koşmanın farkını ve mutluluğunu yaşamak istediğini belirtti. Leylek koşusuna katılmak için Karacabey’e gidecek olan Şükür, Uluabat kıyısında, doğanın ortasında, özgürce koşmanın insana huzur vereceğini söyledi.
Bugün 13:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:15 TSİ )
Rıdvan Şükür, Leylek Festivalin’nde gidiyor
Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Bursa Karacabey Belediyesi tarafından Eski Karaağaç köyünde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Leylek Festivali’ne katılacak.
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Bugün 13:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz