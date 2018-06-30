Curling sporcuları sertifikalarını aldı

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşen sertifika törenine Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer de katıldı.
ÇİNTİMAR ÇOK MEMNUN
Tüm kulüp sporcularına ve yetkililerine belgelerini teslim eden Çintimar “Kocaeli’nin curling sporundaki gelişimi çok üst seviyede. Bu ailenin giderek büyüyeceğine olan inancım tamdır. Nasip olursa yeni curling tesisimizi kullanmaya başladığımızda birçok ulusal başarı kazanılacağını düşünüyor, Kocaeli Curling Kupası’na katılan tüm takım ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz