Curling sporcuları sertifikalarını aldı

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’nda gerçekleşen sertifika törenine Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer de katıldı.

ÇİNTİMAR ÇOK MEMNUN

Tüm kulüp sporcularına ve yetkililerine belgelerini teslim eden Çintimar “Kocaeli’nin curling sporundaki gelişimi çok üst seviyede. Bu ailenin giderek büyüyeceğine olan inancım tamdır. Nasip olursa yeni curling tesisimizi kullanmaya başladığımızda birçok ulusal başarı kazanılacağını düşünüyor, Kocaeli Curling Kupası’na katılan tüm takım ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.