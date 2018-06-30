Bu çocuklar herkese ders olsun!

U-11 Ligi B Grubu’nda Körfez Gençlerbirliği ile Belediye Derincespor’un sezon içi puan ve ikili averajları eşit olduğu için takımlar statü gereği şampiyonluk maçına çıktı. Belediye Derince maçta 1-0 öne geçse de ikinci yarıda 2 gol bulan Körfez Gençlerbirliği mücadeleyi 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.

ELLERİNDEN TUTUP TRİBÜNE GETİRDİLER

Maçın ardından objektiflerimize son derece güzel ve bir o kadar da anlamlı kareler yansıdı. Maçı kaybeden ve göz yaşlarına hakim olamayan Derinceli futbolcuları önce Körfez’in ve Derince’ninteknik ekipleri teselli etti, onlara sarıldı ve “Bu maçın kaybedeni yok” dedi. Ardından Körfezli futbolcular Belediye Derincespor’daki arkadaşlarının elinden tutarak onları tribüne getirdi. Bu yaşananlar karşısında sahadaki herkes duygulandı, Derinceli futbolcuların üzüntüsü biraz olsun azaldı. Büyük bir ders niteliği taşıyan bu görüntü herkes tarafından alkışlanırken, futbolun Kocaeli’deki patronu Mithat Ağa “Sevgili çocuklar. Bu ligde kimse kaybetmiyor.İkiniz de aslanlar gibi mücadele ettiniz. Futbol hayatınızda bir çokkez böyle maçlar oynayacaksınız. Hepinizi mücadelelerinizden ötürü kutluyor, gözlerinizden öpüyorum” dedi.