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Bugün 13:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:20 TSİ )

Cihan Özkul: Huzurlu ve mutlu ayrılıyorum

Güneşspor ile Cihan Özkul’un yolları ayrıldı. Özkul, son derece anlamlı bir mesaj vererek herkesi duygulandırdı.

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Ülkemizin önde gelen alt yapı kulüpleri arasına girmeyi başaran ve tesisi olmamasına rağmen önemli başarılar elde eden Güneşspor’da Cihan Özkul görevinden ayrıldı. Özkul veda mesajında herkesi duygulandırdı. İşte Özkul’un veda mesajı: 2017-2018 Sezonunda çalıştırmış olduğum, 4 farklı yaş kategorisinde ve bunların 3'ü namağlup olmak üzere 4 şampiyonluk yaşadığım Kocaeli Güneşspor camiasından ayrılmış bulunmaktayım. Bana ve ekibime duyulan güveni boşa çıkartmamanın bir kez daha huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM

Kimseyle bir kırgınlığımız olmadan, kariyer planlamamızda farklı sayfalar açmak için böyle bir karar almış bulunmaktayız. Kocaeli Güneşspor gibi Kocaeli'nin en güzide kulübünde bizleri bu göreve layık gören Başkanım Nebil Uzun ağabeyime, Genel Koordinatörümüz Ali Şentürk ağabeyime, Güneşspor değerli yönetim kuruluna, Güneşspor antrenör grubuna, bize destek çıkan velilerimize ve bizimle beraber çalışan aslanlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Gelen teklifler ve kendi projelerimiz kapsamında bir değerlendirme yapıp, yeni sezonda tekrar görüşmek dileğiyle…

Bugün 13:18 TSİ - Spor

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