Ketimizin son yıllarda yetiştirdiği önemli sporcular arasına girmesine kesin gözüyle bakılan eskrimcimiz Öykü Uğur, Trabzon’da bronz madalyaya uzandı. Kılıç ustası antrenör Ömer Kılıç’ın talebelerinden Öykü, önceki gün yapılan Süper Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli Genzlik Spor Kulübü’nden Öykü Uğur, bronza uzandı. Kılıç “Dereceye giren giremeyen, öz veriyle ter akıtan tüm sporcularımızı tebrik ederiz” dedi.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Öykü Uğur bronzu kaptı
Ketimizin son yıllarda yetiştirdiği önemli sporcular arasına girmesine kesin gözüyle bakılan eskrimcimiz Öykü Uğur, Trabzon’da bronz madalyaya uzandı.
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Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz