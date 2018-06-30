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Bugün 13:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Bayraktutar: Hedefimiz alt yapılarda şampiyonluk

Yenidoğan Serdarspor Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, hedeflerinin alt yapılarda güçlü bir futbolcu ordusu kurmak ve her ligde şampiyon olmak olarak belirlediklerini söyledi.

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Süleyman Eker ile yeniden anlaşma yapan Başkan Bayraktutar “Süleyman hocamız, Abdullah hocamız, Murat hocamız ve diğer hocalarımız cansiperane çalışıyorlar. Biz kendimize gençliğe yatırımı hedef koyduk. Büyükler liginde de olacağız elbette ama öyle çuvalla sokağa para dökme dönemi geçti. Tamamen gençliğimize hizmet edeceğiz” dedi.

Bugün 13:21 TSİ - Spor

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