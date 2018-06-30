Bayraktutar: Hedefimiz alt yapılarda şampiyonluk

Süleyman Eker ile yeniden anlaşma yapan Başkan Bayraktutar “Süleyman hocamız, Abdullah hocamız, Murat hocamız ve diğer hocalarımız cansiperane çalışıyorlar. Biz kendimize gençliğe yatırımı hedef koyduk. Büyükler liginde de olacağız elbette ama öyle çuvalla sokağa para dökme dönemi geçti. Tamamen gençliğimize hizmet edeceğiz” dedi.