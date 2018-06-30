Dede Ramazan Sever, baba Muammer Öztürk, anne Aysel Öztürk ve Furkan’ın dünyalar tatlısı kardeşi Erva Öztürk, Kırmızı Beyazlı futbolcuyu izlemeye geldi. Özellikle Dede Ramazan Sever’in heyecanı görülmeye değerdi. Kazanılan maçın ve elde edilen şampiyonluğun ardından sevinen Öztürk ailesi, oğulları ile gurur duyduklarını ifade etti.
Bugün 13:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Öztürk ailesi tam kadro maçta
Körfez Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcularından Furkan Öztürk’ü ailesi yalnız bırakmadı.
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Bugün 13:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz