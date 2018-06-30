Öztürk ailesi tam kadro maçta

Dede Ramazan Sever, baba Muammer Öztürk, anne Aysel Öztürk ve Furkan’ın dünyalar tatlısı kardeşi Erva Öztürk, Kırmızı Beyazlı futbolcuyu izlemeye geldi. Özellikle Dede Ramazan Sever’in heyecanı görülmeye değerdi. Kazanılan maçın ve elde edilen şampiyonluğun ardından sevinen Öztürk ailesi, oğulları ile gurur duyduklarını ifade etti.