İlimizin başarılı gazetecilerinden, Kocaelispor Medya Sorumlusu Bidar Yağmur Tarhan’ın babaannesi Sevim Tarhan hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 88 yaşında evinde vefat eden Tarhan’ın cenazesi dün Fevziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Hüseyin Tarhan ile (rahmetli) evli olan Sevim Tarhan, Okan Tarhan ve Hakan Tarhan (rahmetli) isminde iki evlat sahibiydi. Merhumeye Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz.
Bugün 13:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Bidar Yağmur Tarhan’ın acı günü!
İlimizin başarılı gazetecilerinden, Kocaelispor Medya Sorumlusu Bidar Yağmur Tarhan’ın babaannesi Sevim Tarhan hayatını kaybetti.
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Bugün 13:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz