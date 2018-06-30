Bidar Yağmur Tarhan’ın acı günü!

İlimizin başarılı gazetecilerinden, Kocaelispor Medya Sorumlusu Bidar Yağmur Tarhan’ın babaannesi Sevim Tarhan hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 88 yaşında evinde vefat eden Tarhan’ın cenazesi dün Fevziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Hüseyin Tarhan ile (rahmetli) evli olan Sevim Tarhan, Okan Tarhan ve Hakan Tarhan (rahmetli) isminde iki evlat sahibiydi. Merhumeye Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz.