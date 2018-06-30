Körfez Otomobil Pisti’nde yine nefes kesecek yarışlar var. 2018 Türkiye Pist Şampiyonası 2. Ayak Yarışmaları saat 9 ile 20.00 arasında körfez’de yapılacak. Dünkü sıralama turlarından sonar yarın finaller var.
Bugün 13:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
Körfez’de müthiş heyecan sürüyor
Körfez Otomobil Pisti’nde yine nefes kesecek yarışlar var.
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Bugün 13:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz