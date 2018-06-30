Körfez’de müthiş heyecan sürüyor

Körfez Otomobil Pisti’nde yine nefes kesecek yarışlar var. 2018 Türkiye Pist Şampiyonası 2. Ayak Yarışmaları saat 9 ile 20.00 arasında körfez’de yapılacak. Dünkü sıralama turlarından sonar yarın finaller var.