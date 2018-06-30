Yelken Kanat Slalom ve Hedef Şampiyonası yarın da devam ediyor Kartepe Yamaç Paraşütü Parkuru’nda yapılan müsabakalara ilgi yoğun. Yarın da finallerle beraber sıkı bir mücadele yaşanacak. Nefesler tutulacak. Müsabakalar sabah 8.30’da başlayacak ve 20.00’ye kadar devam edecek.
Bugün 13:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:31 TSİ )
Paraşütçüler yine nefes kesecek
Yelken Kanat Slalom ve Hedef Şampiyonası yarın da devam ediyor Kartepe Yamaç Paraşütü Parkuru’nda yapılan müsabakalara ilgi yoğun.
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Bugün 13:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz