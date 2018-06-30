Paraşütçüler yine nefes kesecek

Yelken Kanat Slalom ve Hedef Şampiyonası yarın da devam ediyor Kartepe Yamaç Paraşütü Parkuru’nda yapılan müsabakalara ilgi yoğun. Yarın da finallerle beraber sıkı bir mücadele yaşanacak. Nefesler tutulacak. Müsabakalar sabah 8.30’da başlayacak ve 20.00’ye kadar devam edecek.