Kağıt kürsüye abone oldu

42 ülkeden toplam 256 judocunun katıldığı şampiyonada Mavi Beyazlı beş sporcu milli takım adına katıldıkları şampiyonanın ilk gününde kürsüye ambargo koydu.

İLK GÜNDEN 4 MADALYA

Jjudocular, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor. Milli takım adına katıldıkları Ümit’ler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 5 sporcunun yarıştığı şampiyonanın ilk gününde, mavi beyazlı judocular 4 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 50 Kiloda Emirhan Karahan sırasıyla, Estonya, İsrail, Macar rakiplerini yenerek finalde Rus İznaur Saaev ile eşleşti. Müsabakada rakibin atağına karşılık veremeyen Karahan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

OTORİTELER TAM NOT VERDİ

50 Kilodaki diğer judocumuz Muhammed Demirel, 40 Kiloda Müberra Güneş ve 44 Kiloda Merve Azak 3. oldular. Şampiyon judocularımızın, ilk gün 4 madalya kazanarak başarıya imza atması, otoriteler tarafından da takdirle karşılandı.