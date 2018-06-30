Kocaelispor Kulübü’ne ziyarette bulunan ve muvaffakatname ile ilgili izinleri veren Ufuk Çam, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Kaptan Hamza Mutlu ile de sohbet eden Ufuk, herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.
Bugün 13:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:35 TSİ )
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız
Kocaelispor Kulübü’ne ziyarette bulunan ve muvaffakatname ile ilgili izinleri veren Ufuk Çam, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:33 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz