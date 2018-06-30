Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız

Kocaelispor Kulübü’ne ziyarette bulunan ve muvaffakatname ile ilgili izinleri veren Ufuk Çam, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Kaptan Hamza Mutlu ile de sohbet eden Ufuk, herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.