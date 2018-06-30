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Bugün 13:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:40 TSİ )

Körfez Gençlerbirliği’nin geleceği emin ellerde: 2-1

Kocaeli U-11 Futbol Ligi B Grubu’nda normal sezonda puan ve ikili averajları eşit olan iki güçlü takım Körfez Gençlerbirliği ile Belediye Derincesporşampiyonluk maçına çıktı.

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Müthiş bir çekişme ve mücadeleye sahne olan maçı Körfez ekibi 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

DERİNCE, EFEKAN İLE ÖNE GEÇTİ

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Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da bir birine bariz bir üstünlük kuramadı. Halim Yılmaz’ın yönettiği maçın 11. dakikasında Belediye Derince’deEfekan ceza sahası içinden çektiği şut sonrası topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı.

KÖRFEZ’İN DÖNÜŞÜ

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Heyecan ve yüksek tempo ikinci yarıda da devam etti. Körfez GB’de oyuna sonradan giren Aras şahane bir top oynarken, arkadaşları da Aras’a destek verdi. İkinci yarıda Körfez temsilcisi oyunda üstünlüğünü kurdu ve bu yarıda Alperen ile Yuşa’nın golleri 3 dakika içinde geldi. Aynı zamanda Körfez ekibinin bir topu da üst direkten döndü. Bitime 9 dakika kala 2-1 öne geçen Körfez GB kalan zaman diliminde gole izin vermedi ve U-11 Ligi B Grubu şampiyonu Körfez Gençlerbirliği oldu.

AĞA: İKİNİZ DE ŞAMPİYONSUNUZ

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Kırmızı Beyazlı ekip maçın ardından sevincini kendilerini desteklemeye gelen aileleri ile birlikte kutladı. Şampiyon Körfez’e kupasını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Genel Sekreteri İbrahim Yılmaz verdi. Ağa konuşmasında “Bizim için ikiniz de şampiyonsunuz” diyerek kazananın dostluk olduğunu ifade etti.

U-11 LİGİ B GRUBU ŞAMPİYONLUK MAÇI

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ:2 BELEDİYE DERİNCESPOR:1

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STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Halim Yılmaz***

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ:Enes***, Doğancan*** (Anıl***), Mert***, Halit*** (Aras****) Fırat***, Yuşa***, Alper***, Yusuf Okan***

BELEDİYE DERİNCESPOR:Çağan***, Onur***,Enes***, Demir***,Efekan***, Ahmet***, Yusuf***,Emirhan***

GOLLER: Dk. 11 Efekan (Derince) Dk. 41 Alperen, Dk. 51 Yuşa (Körfez)

Bugün 13:37 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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