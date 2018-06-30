Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı

İç transferde sona gelen Yeşil Siyahlıların Temmuz’un 10-12’si gibi sezonu açacağı düşünülüyor. Öte yandan transfer yasağını kaldırma gayretleri tüm hızı ile devam ederken kulüp dış transferde de belli bir yol haritası da belirlemiş durumda. Bir dönem Kocaelispor’da forma giymiş, TFF 1. Lig kariyerli bazı futbolcular mercek altına alındı.

GÜNDOĞDU İLE GÖRÜŞME OLMADI

Teknik adam konusunda Galip Gündoğdu ile devam edeceği düşünülürken, henüz deneyimli teknik adamla görüşülmemesi kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Önümüzdeki hafta itibari ile tam anlamı ile düğmeye basacak olan Yeşil Siyahlı yönetimin Gündoğdu ile görüşme yaptıktan sonra bazı kararlar alacağı öğrenildi.