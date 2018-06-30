Başkan Nebil Uzun, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada “Her geçen gün büyüyen, gelişen Güneşspor Kulübümüze, geleceğimiz, yarınlarımız olan evlatlarımıza, artı değer katacak gelişimine katkıda bulunacak ve onlarla iyi iletişim kuracağına inandığımız spor adamları ile birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda profesyonel liglerde ter dökmüş , Genç Milli Takım forması giymiş, UEFA B lisansına sahip, aynı zamanda 7 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Onur Tokgöz hocamı Güneşspor ailesine kazandırdık. Hayırlısı olsun” dedi.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Güneş Onur Tokgöz’ü kadrosuna kattı…
Güneşspor, Cihan Özkul ile yollarını ayırdıktan sonra, antrenör kadrosuna Onur Tokgöz’ü de dahil etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:40 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz