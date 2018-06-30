Güneş Onur Tokgöz’ü kadrosuna kattı…

Başkan Nebil Uzun, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada “Her geçen gün büyüyen, gelişen Güneşspor Kulübümüze, geleceğimiz, yarınlarımız olan evlatlarımıza, artı değer katacak gelişimine katkıda bulunacak ve onlarla iyi iletişim kuracağına inandığımız spor adamları ile birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda profesyonel liglerde ter dökmüş , Genç Milli Takım forması giymiş, UEFA B lisansına sahip, aynı zamanda 7 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Onur Tokgöz hocamı Güneşspor ailesine kazandırdık. Hayırlısı olsun” dedi.