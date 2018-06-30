Marmara Masterlar Ligi’ne hazırlanan Kocaeli Masterlar kulüplerinin sorumluları, bölge toplantısını gerçekleştirdi. KASKF Amatörevi’ndeki toplantıya, ilimizde faaliyet gösteren master kulüplerini sorumluları katıldı. Bu sene uygulanacak lig hakkında fikir birliğine varıldı ve sorunlar masaya yatırıldı. Bu sorunlar ilgililere iletilecek.
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
Masterlarımız toplandı
Marmara Masterlar Ligi’ne hazırlanan Kocaeli Masterlar kulüplerinin sorumluları, bölge toplantısını gerçekleştirdi.
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Bugün 13:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz