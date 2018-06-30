Masterlarımız toplandı

Büyütmek için resme tıklayın

Marmara Masterlar Ligi’ne hazırlanan Kocaeli Masterlar kulüplerinin sorumluları, bölge toplantısını gerçekleştirdi. KASKF Amatörevi’ndeki toplantıya, ilimizde faaliyet gösteren master kulüplerini sorumluları katıldı. Bu sene uygulanacak lig hakkında fikir birliğine varıldı ve sorunlar masaya yatırıldı. Bu sorunlar ilgililere iletilecek.