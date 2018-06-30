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Bugün 13:53 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:55 TSİ )

İhracatımızda açık var

Kocaeli’nin ihracatı, geride kalan mayıs ayında 732 milyon dolara, ithalatı ise yine yükselerek 1.5 milyar dolara yükseldi. İhracat ve ithalat arasındaki açık ise iki kattan fazla oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

ARTIŞ YAŞANDI, AMA…

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 5.7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64.9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 64.8’e geriledi. Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17.2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATIMIZ YÜKSELDİ

Kocaeli’nin ise geride kalan mayıs dönemindeki toplam ihracatı 732 milyon 815 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. İlimiz bu oranla 2018 yılının ilk 5 aylık döneminde en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Kocaeli, nisan dönemine göre yaklaşık 100 milyon dolarlık fazla ihracat yaptı. İthalatta ise Kocaeli’de neredeyse iki kat düzeyinde bir açık meydana geldi.

İTHALAT DA ARTTI

Kocaeli, geçen mayıs döneminde toplam 1 milyar 513 milyon 327 bin dolarlık ithalat yaptı. İthalat ve ihracat arasındaki iki kattan fazla açık ise oldukça dikkat çekici. Nisan ile mayıs dönemindeki ithalat farkı ise 100 milyon doları aştı.

KOCAELİ 2018 İHRACAT TABLOSU (1000 $)

OCAK            712.163.000

ŞUBAT           631.358.000

MART            822.890.000

NİSAN           633.295.000

MAYIS           732.815.000

TOPLAM       3.532.521.000

KOCAELİ 2018 İTHALAT TABLOSU (1000 $)

OCAK            1.130.041.000

ŞUBAT           1.090.302.000

MART            1.397.657.000

NİSAN           1.248.569.000

MAYIS           1.513.327.000

TOPLAM       6.379.896.000

Bugün 13:53 TSİ - Ekonomi

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