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Hyundai Pop-up Showroom ikinci turunu tamamladı

Hyundai, mayıs ve haziran ayı boyunca müşterileriyle bir araya geldiği pop-up showroom projesindeki ikinci turunu tamamladı. Birçok bölgeyi gezen showroom, iki ayda 3 binden fazla test sürüşü gerçekleştirdi.

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İstanbul’dan başlayarak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesini gezen Hyundai’nin showroom projesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen müşterilerine oldukça özel fırsatlar ve keyifli anlar sundu. Hyundai, sınıfının en beğenilen modelleriyle ülkemizi il il gezerek, aileleri ile birlikte şehrin içindeki alışveriş merkezleri veya ulaşımı rahat bir konumda test etmek isteyen müşterilerine, eğlenceli dakikalar da yaşatmış oldu.

3 BİNDEN FAZLA TEST SÜRÜŞÜ

Üç farklı bölümden oluşan Hyundai pop-up showroom, 150 metrekarelik alanıyla yeni ürün gamını tanıtırken aynı zamanda marka hakkında da önemli deneyimler yaşatıyor. Tıpkı bildiğimiz showroom’lardaki yeni otomobilleri kapalı alanda incelerken aynı zamanda test sürüşüne de çıkmak mümkün. Hyundai böylelikle 60 günde 3 binden fazla test sürüşü gerçekleştirerek müşterilerine yeni modellerinin sürüş deneyimini yaşatmış oldu.

“SEVİLEN MARKA OLACAĞIZ”

Ayrıca Hyundai, bazı büyükşehirler başta olmak üzere iki ayda 25 bine yakın kişiyi ağırlamış oldu. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Showroom projemizle 100 adetten fazla sıcak satış yapmış olduğumuz bu projemizde asıl amacımız, otomobil tutkunlarının ve yeni bir otomobil satın almak isteyenlerin yeni modellerimize dokunmaları ve test sürüşü yapmalarını sağlamak. Bizim birinci hedefimiz otomotiv sektörünün en sevilen markası olmak” dedi Hyundai, düzenlediği bu özel proje büyük beğeni kazanırken ilerleyen dönemde de ülkemizin diğer bölgelerine giderek tüketicilerle bir araya gelmeye devam edecek.

Bugün 13:54 TSİ - Ekonomi

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