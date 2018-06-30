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Hürriyet: Soylu, soyadının hakkını veremiyor

İçişleri Bakanı Soylu’nun, CHP’lilerin şehit cenazelerine katılmamaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarına bir tepki de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’ten geldi.

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Konu hakkındaki yazılı açıklamasında Soylu’nun sözlerinin kabul edilemez ve büyük hadsizlik olduğunu dile getiren milletvekili Hürriyet, bakan Soylu’nun insanları kin ve düşmanlığa sevk ederek halkı bölmeyi amaçladığını dile getirdi.

“AKP’LİLER SUÇ İŞLEDİ”

Bakan Soylu’nun soyadının hakkını veremediğini savunan Hürriyet, “İçişleri Bakanı, CHP ile PKK terör örgütünü bir tutarak halkımızı birbirine kışkırtmaya çalışmıştır. İktidara geldiklerinden beri insanları kadını erkeği, şehidi gazisi, partili partisizi olarak vatanımızın tüm kesimlerini ayrıştıran AKP, anayasal anlamda ne kadar suç varsa hepsini işlemektedir. Halkımızın çözüm süreci denen ölüm sürecinde yaşanılanları hatırlaması gerekmektedir” dedi.

“TERÖR AKP DÖNEMİNDE CANLANDI”

Hürriyet açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Valilere ‘CHP’liler şehit cenazelerine gelmesin’ diye talimat veren AKP’nin çözüm sürecinde aynı valilere ‘Teröristlere dokunmayın’ diye talimatlar vermesi, teröristler dağlardan inerken kör olan gözler, yollara döşenen mayınlara, dağlarda kurulan pusulara meydan verenler yüzünden yüzlerce vatan evladımızın şehit düşmesi unutulmasın. 2002’de bitme noktasına gelen terörün AKP döneminde nasıl yeniden güçlendiğini de kimse unutmasın.”

“250 ŞEHİDİ UNUTMAYIN!”

“AKP’nin Soylu bakanı, şehitlerimizin cenazelerine kimin katılıp kimin katılamayacağının talimatını vermek yerine, 16 yıldır teröre kurban verdiğimiz şehitlerin neden arttığının hesabını versin. AKP’nin yıllarca beraber yürüdüğü FETÖ ile kol kola girmelerinin sonucu olarak verilen 250 şehidi unutmasınlar. Allah kimseyi şehitlerimizin üzerinden siyaset yapacak kadar aciz bırakmasın!”

Bugün 13:57 TSİ - Siyaset

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