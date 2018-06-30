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Arslan: Çayı koyun yeniden başlıyoruz

Seçimlerin değerlendirmesini yapan SP’li Ramazan Nural Arslan, teşkilatlara seslendi ve “Çayı koyun, yeniden başlıyoruz. Henüz bizi anlamayan yüzde 98.7 oran var. Çok çalışmalıyız” dedi.

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Saadet Partisi (SP) Kandıra İlçe Başkanı Ramazan Nural Arslan, yaptığı açıklama ile 24 Haziran seçimlerinin değerlendirmesini yaptı. Açıklamasında parti ve milli görüş hareketi olarak seçimden istedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Arslan, buna rağmen tüm teşkilatlar olarak yeni seçimler için hazırlıklarına hemen başlayacaklarını dile getirdi. 

“BİZİ ANLAMAYAN ÇOK”

Seçimden daha iyi bir netice beklediklerini ifade eden Arslan, “Milletin tercihine saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi tebrik ediyoruz. Umarım bu seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Bu süreçte büyük bir fedakârlık yapan teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Onlara şunu söylüyorum; çayı koyun yeniden başlıyoruz. Biz ne dünün ANAP’çısı, ne de bugünün AKP’cisiyiz. Biz 45 yıllık milli görüş sevdalısıyız. Bu sevdayı anlayamamış daha yüzde 98.7 oran var. Çok çalışmalıyız” dedi.

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