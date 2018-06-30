Uğur: Önceliğimiz Cumhur İttifakı’ydı

Açıklamasında milletin Türkiye üzerinde oynanan oyunları gördüğünü kaydeden ilçe başkanı Uğur, MHP olarak ülkedeki kötü gidişata dur demek için Cumhur İttifakı ile birlikte ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

“KIRIP DÖKMEDİK”

Dış mihrakların Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirten Uğur, “Bu oyunları kurgulayanların içimizdeki yandaşlarının ülkeyi karanlığa götürme çabaları sonuçsuz kaldı. Vatandaş artık gerçeği gördü ve kararını verdi. Liderimiz Devlet Bahçeli seçim süresi boyunca milletvekili sayımızdan daha çok Cumhur İttifakı’nın önemini öne koymuş ve bu sistemin gelmesi için mücadele vermiştir. MHP’nin Meclis’te daha güçlü olması için kırmadan, dökmeden, Cumhur İttifakı’na helal getirmeden çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

ŞAKACI’YI DA YORUMLADI

Cumhur İttifakı’na destekleri nedeniyle Kandıra halkına da teşekkür eden Uğur, şöyle konuştu: “24 Haziran seçimlerinin sonucu olarak kazanan Türkiye ve milletimiz olmuştur. Partimizin 3’ncü sırada yer alan Kandıralı adayı Alperen Şakacı’yı da Ankara’ya göndermek isterdik. Fakat bizim ilk amacımız Cumhur İttifakı’ydı. Bu anlamda Kocaeli ve Türkiye’de istediğimizi aldık. Şakacı bugün olmadı, ancak yarın daha farklı bir yerde değerlendirilir.”