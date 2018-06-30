Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:00 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:02 TSİ )

Uğur: Önceliğimiz Cumhur İttifakı’ydı

24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri sonucunu değerlendiren MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur, neticenin ülke için hayırlı olmasını diledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Açıklamasında milletin Türkiye üzerinde oynanan oyunları gördüğünü kaydeden ilçe başkanı Uğur, MHP olarak ülkedeki kötü gidişata dur demek için Cumhur İttifakı ile birlikte ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

“KIRIP DÖKMEDİK”

Dış mihrakların Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirten Uğur, “Bu oyunları kurgulayanların içimizdeki yandaşlarının ülkeyi karanlığa götürme çabaları sonuçsuz kaldı. Vatandaş artık gerçeği gördü ve kararını verdi. Liderimiz Devlet Bahçeli seçim süresi boyunca milletvekili sayımızdan daha çok Cumhur İttifakı’nın önemini öne koymuş ve bu sistemin gelmesi için mücadele vermiştir. MHP’nin Meclis’te daha güçlü olması için kırmadan, dökmeden, Cumhur İttifakı’na helal getirmeden çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

ŞAKACI’YI DA YORUMLADI

Cumhur İttifakı’na destekleri nedeniyle Kandıra halkına da teşekkür eden Uğur, şöyle konuştu: “24 Haziran seçimlerinin sonucu olarak kazanan Türkiye ve milletimiz olmuştur. Partimizin 3’ncü sırada yer alan Kandıralı adayı Alperen Şakacı’yı da Ankara’ya göndermek isterdik. Fakat bizim ilk amacımız Cumhur İttifakı’ydı. Bu anlamda Kocaeli ve Türkiye’de istediğimizi aldık. Şakacı bugün olmadı, ancak yarın daha farklı bir yerde değerlendirilir.”

Bugün 14:00 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?
BBP’li Duyar HDP’nin vekilini yok saydı! mask
BBP’li Duyar HDP’nin vekilini yok saydı!
CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı! mask
CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı!
İsmet İşeri'ye kendi köyünden sadece 8 oy çıktı mask
İsmet İşeri'ye kendi köyünden sadece 8 oy çıktı
Soylu'dan valilere talimat: CHP İl Başkanlarını protokole almayın! mask
Soylu'dan valilere talimat: CHP İl Başkanlarını protokole almayın!
Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet mask
Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL