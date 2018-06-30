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İYİ Parti itiraz etti, oyu arttırıldı!

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer, 24 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Basında yer alan Fikri Işık’ın oy kullandığı 1043 numaralı sandıkta İYİ Parti’ye oy çıkmadı yönündeki haberlere açıklık getiren Gençer, parti olarak önceliklerinin üretim, ileri teknoloji, eğitim ve bağımsız yargı olduğunu dile getiren Gençer, ilçe halkının karşısına Başiskele’ye fayda sağlayacak projelerle çıktıklarını dile getirdi.

“BAŞARISIZ OLDUK”

Seçim kararının alınmasının ardından partilerini ve liderleri Meral Akşener’i halka anlatmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Gençer, “Millet İttifakı bileşenleri olarak iyi çalıştık. İlçemizde yüzde 10 seviyesinde oy aldık, fakat bunu başarı olarak görmüyoruz. Demek ki halkımıza kendimizi yeterince anlatamamışız. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Tüm hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen seçimden gerekli dersleri alarak yeni yerel seçimlere yöneleceğiz” açıklamasında bulundu.

“1043 NO’LU SANDIKTAN BİZE 43 OY ÇIKTI”

Fikri Işık’ın oy kullandığı 1043 numaralı sandıkta partisine hiç oy çıkmadığı ve kendisinin bu sandıkta oy kullandığı iddialarına da yanıt veren Gençer, şöyle konuştu: “Ben Barbaros Mahallesi’ndeki 1036 numaralı sandıkta oy kullandım. Ayrıca 1043 numaralı sandıkla ilgili olarak da itiraz ettik ve buradan partimize 49 oy çıktı.”

Bugün 14:03 TSİ - Siyaset

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