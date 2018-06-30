Şoförlerin olaylı kongresi ertelendi!

İzmit 5 No’lu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Antikkapı Restoranda mali genel kurulunu gerçekleştirdi. Başkan Lokman Aydemir, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bunun sadece mali genel kurulu olduğunu söylemiş, seçim genel kurulu olmadığını ifade etmişti. Ancak Niyazi Yağız başkan adayı olduğunu duyurmuştu. Mali genel kurulda önce divan başkanı oluşturuldu. Divan Başkanı Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt seçildi.

Seçim yapılması teklif edildi

Kurt yaptığı konuşmada,” Mali genel kurullar demokrasimiz için olmazsa olmazdır. Sizden rica ediyorum. Aynı geminin içindeyiz. Sıkıntılarımız dertlerimiz bir. Burada alınacak kararlar sonrasında buradan kol kol birlikte gideceğiz. Burada kavgaya müsaade etmeyeceğim. Kim söz alırsa, fazla uzatmadan, kırmadan, dökmeden konuşma hakkı vereceğim” dedi. Ardından “Mali kurulda 24 gündem maddemiz var. Gündeme ilave etmek isteyen madde var mı diye sordu?” Niyazi Yağız tarafından, mali genel kurula yönetim kurulu için seçim yapılması teklif etti. Verilen önergede 147 kişinin imza yer aldı.

Başkan Lokman Aydemir yaptığı konuşmada, “Biz yönetici olarak 13 arkadaşımızla yola çıktık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Eksikliklerimiz olabilir. Bundan sonra ki bir yılda neler yaptık. Size görselle sunacağız. Bazı arkadaşlar bunu görmeyebilir. Bu camia için önce cebimiz ve maddiyat dedik. Geçen sene kongrede seçim süresi 2 yıl olarak belirledik. Ne oldu? ne değişti? Zor süreç içindeyiz. Tramvay geldi bize zarar verdi. Tramvay bizden alarak her gün büyüyor. Hala tramvayın verdiği zarar üstüne gelir artışı yapamadık. Tramvay canımıza okudu. Bu süreçte Niyazi arkadaşımızla birlikte olduk” şeklinde konuştu.

Seçim varsa biz yokuz

Aydemir, “Önce bunu belirlemeliyiz. Seçim mi gelecek mi? ekmek mi? arkadaş mı? Takım tutar gibi taraf tutmayalım. Deveye zorla hendek atlatılmaz. Dere geçerken at asla değiştirilmez. Eğer burada seçim kararı olursa ben ekibimle birlikte yokum” Aydemir’in konuşması sonrasında salon da alkış oldu. Seçim isteyen Niyazi Yağız ise yaptığı konuşmada, “Bir yol boyunca Aydemir ve ekine destek verdik. Bu güne kadar seçimi kaybetmiş bir liste o kadar destek vermez. Biz havuz sisteminin değiştirilmesini istedik. Bu sistem çökmüş durumda. Bir kuruş fazla para kazanmadık” ifadelerini kullandı. Bu sırada salonda sesler yükseldi. Üyeler Yağız’a tepki göstererek konuşmasını engelledi.

Ortak havuz projesini sonuna kadar destekliyoruz

Divan Başkanı Mustafa Kurt salonu yatıştırdı. Niyazi Yağız yeniden konuştu. Yağız, “Ortak havuz projesini biz sonuna kadar destekliyoruz. Bununla ilgili toplantılara katıldık. Geldiğimiz durum ortada. Biz bu projenin arkasındayız. Ama bu projenin eksikleri var. Proje yapılırken yolcu sayısı üzerinden anlaşma yapılmış. Yolcu ve hasılat sayısı arasında yüzde 7 fark var. Duraklarda sahada disiplin yok. Böyle olmaz. Bu başı boşlukla kimse bir şey kazanamaz. Raylı sistemin eksikliklerini gidermek için elimizden gelen yapacağız” şeklinde konuştu.

Mali kongre iptal edildi

Seçim önergesini Başkan Kurt, oylamaya sunmada önce kooperatif üyesi olmayanları dışarı çıkarttı. Ancak ortalık bir anda gerilince üyeler birbirine girdi. Emniyet güçleri olaya müdahale etti. Salona çevik kuvvet ekibi çağrıldı. Ancak üyeler bir türlü sakinleşmeyince mali kongre divan başkanı Kurt tarafından iptal edildi. Salon boşaltıldı. Başkan Mustafa Kurt, “Rezil olduk Kocaeli’ye” diyerek isyan etti. Salonu boşaltan üyeler bu kez de salon önünde birbirlerine girdi. Çevik kuvvet müdahale ederek tarafları ayırdı.