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Bugün 14:57 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:58 TSİ )

Gökçenur ile Osman bir ömür mutluluğa 'evet' dedi

İlimizin tanınan ve sevilen isimlerinden Mimar Nurhayat Güldüren ile Ayhan Berat Güldüren çiftinin güzel kızları doktor Gökçenur, Müşkünaz ile Nurettin Aydın çiftinin oğulları doktor Osman ile bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.

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Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıyarken, şahitliğini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz,Hadiye Akkurt ve Alp Ercan yaptı. Çok sayıda protokol üyesinin ve davetlinin katıldığı nikah töreninde Başkan Karaosmanoğlu, kutsal evlilik müessesesine adım atan genç çiftten vatanına, örfüne, adetine ve dinine bağlı çocuklar yetiştirmelerini dilerken, evlilik cüzdanını takdim etmesi için Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a verdi.

EVLİLİK CÜZDANINI IŞIK TAKDİME TTİ

Nikah akdinin ardından genç çifte evlilik cüzdanını Başbakan Yardımcısı Fikri Işık takdim etti. Işık, evlilik cüzdanını verirken yaptığı konuşmada, “Her insanın hayatta en insanın olduğu anlar vardır. Her türlü zorluğun üstesinden gelmenin sihirli formülü sevgi. Sevgi ve saygı her zorluğu aşacak güçte. Sesimizi değil, sevgimizi yükselteceğiz ve tüm zorlukların üstesinden geleceksiniz. Çocuksuz aile meyvesiz ağaca benzer. Kariyer uğruna çocuk yapmaktan imtina etmeyin. Sizler için duamız rabbimizden vatanına bağlı en az üç evlat nasip etmesidir” dedi.

Bugün 14:57 TSİ - Yaşam

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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