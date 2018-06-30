Sivrisinekler çileden çıkarttı!

Kartepe ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde sayıları artan sivrisinek bölgede ikamet eden vatandaşları çileden çıkarttı. Kartepe Belediyesi'ni arayan mahalleliler sivrisinekler için yetkililerden yardım istedi. Mahallede ikamet eden İsmail Sanan Karan isimli bir vatandaşlar, sivrisinekler ile artık başa çıkamadıklarını belirterek "Dün akşam yarım saat bile dışarıda durmayan 5 yaşındaki kızımın tüm vücudunda 70'den fazla ısırık izi var. Zamanında belediyeyi de aradığım bu konuda bir girişim olmadı" şeklinde kouştu.